Η Μόσχα λέει ότι απώθησε επίθεση ουκρανικών ντρόουν στον Καύκασο

Η Ρωσία υποστήριξε ότι απώθησε σήμερα μία επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον ενός στρατιωτικού αεροδρομίου στη Βόρεια Οσετία, την πρώτη επίθεση εναντίον αυτής της περιοχής, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1000 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Μια πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού στο Κίεβο επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την επίθεση.

«Τρία αεροπορικά ντρόουν κατερρίφθησαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο Μοζντόκ», μια μεγάλη πόλη της Βόρειας Οσετίας, στον ρωσικό Καύκασο, ανέφερε στο Telegram ο περιφερειακός διοικητής Σεργκέι Μενιαΐλο.

