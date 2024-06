Έτοιμοι για τη μεγάλη συναυλία στην Αθήνα οι Coldplay: Ο Αρχιμήδης, η οδύσσεια και στο βάθος ΟΑΚΑ

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Οι Coldplay είναι έτοιμοι να μαγέψουν τους Έλληνες που κατέφθασαν στο ΟΑΚΑ από κάθε γωνιά της χώρας.

Απόψε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις δύο sold out συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ, με την ανυπομονησία των φαν να χτυπάει κόκκινο.

Το θρυλικό συγκρότημα έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για δύο μοναδικές συναυλίες, το Σάββατο και την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τις εν λόγω συναυλίες να έχουν γίνει sold out εδώ και ένα χρόνο!

Το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τις πόρτες να ανοίγουν για να υποδεχθούν τους φαν στις 17:00 ακριβώς. Το μουσικό υπερθέαμα «Music of the Spheres» αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:15, οπότε αναμένονται να ανέβουν στην σκηνή οι Coldplay για να ερμηνεύσουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Στην αποψινή συναυλία αναμένονται 60.000 θεατές, έτσι πολλοί φαν των Coldplay επέλεξαν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους σε σημεία κοντά στο ΟΑΚΑ ήδη από χθες το βράδυ.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος ο Αρχιμήδης θα μπορούσε να εξηγήσει πώς μας πήρε τόσο πολύ καιρό να φτάσουμε στην Ελλάδα, αλλά η άφιξη στην Αθήνα έκανε την οδύσσεια πολύ πιο γλυκιά. Ανυπομονούμε να παίξουμε απόψε στο πανέμορφο Ολυμπιακό Στάδιο» γράφει το post που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του συγκροτήματος στο Χ.

I’m not sure Archimedes himself could explain how it has taken us so long to get to Greece… but arriving in Athens has made the odyssey so much sweeter. We cannot wait to play tonight in the beautiful Olympic Stadium. W. X pic.twitter.com/SnzUNKDRq9