Πρωταθλητές αναδεικνύονται οι Έλληνες, στις ώρες εργασίας, μετά από έρευνα της Eurostat. Με μέσο όρο 41 ώρες την εβδομάδα, η Ελλάδα είναι η πιο εργατική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με 41 ώρες εργασίας την εβδομάδα κατά μέσο όρο, οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, σε μια συνηθισμένη εβδομάδα, οι ώρες εργασίας για άτομα ηλικίας 20-64 ετών ήταν στην ΕΕ κατά μέσο όρο 37,5 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία του 2022.

