O Τζιάνι Ινφαντίνο επιβεβαίωσε πως ετοιμάζεται το επόμενο FIFA videogame (vid)

Η FIFA ψάχνεται έντονα για το επόμενο FIFA videogame της.

Είναι γνωστό πως από τη στιγμή που FIFA και EA Sports δεν τα βρήκαν για το μέλλον της σειράς videogames FIFA, όλα άλλαξαν. Η EA Sports χάραξε (μετά από 30 χρόνια) τον δικό της δρόμο και μετονόμασε τα FIFA Videogames σε EA Sports FC, με πρώτο από αυτά το EA Sports FC 24 που κυκλοφόρησε πέρσι τον Σεπτέμβριο.

Από την άλλη πλευρά, η FIFA έχει δηλώσει πως δεν θα παραδώσει τα όπλα και θα συνεχίσει τη σειρά με άλλη εταιρεία ανάπτυξης, ωστόσο από την ανακοίνωση του διαζυγίου κι έπειτα, δεν έχουμε καμία απολύτως εξέλιξη από πλευράς Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιβεβαίωσε πρόσφατα πως τα επόμενα FIFA videogames ετοιμάζονται για να ενισχύσουν την gaming ταυτότητα της, ενώ πέταξε και τα βέλη του προς την EA Sports: «θα αναπτύξουμε ένα νέο e-game, γιατί η εξομοίωση του ποδοσφαίρου έχει την ταυτότητα FIFA. Για εκατοντάδες εκατομμύρια παίκτες και παιδιά στον κόσμο, όταν παίζουν ένα ποδοσφαιράκι, παίζουν FIFA.

🚨 FIFA President Gianni Infantino: "We will develop a new e-game"



"When they play football simulation game, they play FIFA. It cannot be named something else." 🥶



"We are developing with new partners, a new game, which, obviously, as everything we do, will be the best. So, get… pic.twitter.com/NHoe141V0f