Τρομακτικό δυστύχημα στο Μεξικό: Γυναίκα σκοτώθηκε από ατμοκίνητο τρένο ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie (vid)

Μια γυναίκα στο Μεξικό έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της αφού πλησίασε πολύ κοντά σε διερχόμενο τρένο για μια selfie.

Ένα τρομακτικό δυστύχημα συνέβη στο Μεξικό, όταν μια γυναίκα σκοτώθηκε από ένα παλιό ατμοκίνητο τρένο μπροστά στα μάτια τρομοκρατημένων θεατών, καθώς προσπάθησε να βγάλει μια selfie.

Το θύμα στεκόταν πολύ κοντά στις γραμμές με το κινητό της τηλέφωνο στο χέρι. Η τραγωδία συνέβη ενώ το τρένο περνούσε με μέτρια ταχύτητα από τη Nopala de Villagrán, που βρίσκεται βορειοδυτικά της πρωτεύουσας του Μεξικού.

Το βίντεο του τρόμου δείχνει το θύμα, που φαινόταν να φοράει μια πορτοκαλί μπλούζα, να ετοιμάζεται να τραβήξει ένα στιγμιότυπο ενώ στέκεται κοντά σε ένα παιδί. Καθώς το τρένο πλησιάζει, ο νεαρός σκύβει και η γυναίκα ετοιμάζεται για το... τέλειο στιγμιότυπο.

Κάθεται στο ένα γόνατο και η γωνία της μηχανής του τρένου τη χτυπάει στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, στέλνοντάς την να πέσει προς τα εμπρός. Το σοκαρισμένο παιδί τρέχει μακριά, ενώ ένας κοντινός άνδρας αρπάζει το σώμα της γυναίκας και το σέρνει μακριά από το διερχόμενο τρένο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσαν παρά να επιβεβαιώσουν το θάνατο της γυναίκας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

MEXICO - In Hidalgo, a famous train that comes from Canada and travels all the way to Mexico City, attracting locals, struck a woman who was trying to take a selfie as the train approached. She passed at the scene. Article in comments. pic.twitter.com/32XdsCehEB