Η ταινία «Peaky Blinders» είναι γεγονός: Έλαβε επίσημα το πράσινο φως από το Netflix

Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα ότι ο «Tommy Shelby» επιστρέφει και πως η πολυαναμενόμενη και ήδη πολυσυζητημένη ταινία «Peaky Blinders» μπαίνει στις ράγες

Μετά από μεγάλη αναμονή και πολλές ανεπίσημες αναφορές, οι πιστοί θαυμαστές της οικογένειας Shelby μπορούν επιτέλους να γιορτάσουν. Η ταινία Peaky Blinders προχωράει επίσημα, με το Netflix να δίνει το πράσινο φως για μια ταινία μεγάλου μήκους, στην οποία ο βραβευμένος με Όσκαρ Cillian Murphy θα επιστρέψει στον εμβληματικό του ρόλο ως Tommy Shelby.

Ο Tom Harper, γνωστός για τη δουλειά του στις ταινίες «Heart of Stone», «The Aeronauts» και «War & Peace», θα σκηνοθετήσει την ταινία. Ο Harper δεν είναι άγνωστος στο σύμπαν του Peaky Blinders, καθώς έχει σκηνοθετήσει το δεύτερο μισό της πρώτης σεζόν. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος, ενώ το σενάριο υπογράφει ο δημιουργός του Peaky Blinders, Steven Knight. Παραγωγοί είναι οι Caryn Mandabach, Knight, Murphy και Guy Heeley, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren και David Mason. Η ταινία θα γυριστεί σε συνεργασία με το BBC Film.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA — Netflix (@netflix) June 4, 2024

Τον Μάρτιο, ο Knight επιβεβαίωσε στο Birmingham World ότι η ταινία προχωράει με τον Murphy στο πλευρό του. Ο ίδιος είχε αναφέρει στο Deadline στο παρελθόν ότι η ταινία βρισκόταν στα σκαριά, αλλά αυτή είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση με την υποστήριξη ενός στούντιο.

The ‘PEAKY BLINDERS’ movie has been officially greenlit by Netflix.



• Cillian Murphy will star in & exec produce



• Tom Harper will direct with Steven Knight writing the script



• Filming begins later this year pic.twitter.com/Ds5qRoSFyn — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 4, 2024

Ο Murphy εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το πρότζεκτ στο Deadline, λέγοντας: «Φαίνεται ότι ο Tommy Shelby δεν είχε τελειώσει. Είναι πολύ ευχάριστο να ξανασυνεργάζομαι με τον Steven Knight και τον Tom Harper, στην κινηματογραφική εκδοχή του Peaky Blinders. Αυτό είναι ένα έργο για τους θαυμαστές».

Το Peaky Blinders, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, άρχισε να προβάλλεται το 2013 στο BBC Two στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το Netflix προστέθηκε το 2014. Η σειρά μεταφέρθηκε από το BBC Two στο BBC One το 2019, αφού η τέταρτη σεζόν της κέρδισε το BAFTA για το καλύτερο δράμα. Η σειρά διήρκεσε συνολικά έξι σεζόν.