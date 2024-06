Το εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA δημιουργήθηκε από τη Moderna και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη μάχη κατά του καρκίνου

Μια νέα εμβολιαστική θεραπεία για τον θανατηφόρο καρκίνο του δέρματος έχει συνολικό ποσοστό επιτυχίας 96%, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η Moderna και ο συνεργάτης της Merck and Co ανακοίνωσαν ότι το εμβόλιο κατά του καρκίνου, σε συνδυασμό με την blockbuster αντικαρκινική θεραπεία Keytruda, βελτίωσε την υγεία του ασθενή και έδειξε διαρκή αποτελεσματικότητα.

Η δοκιμή με 157 ασθενείς έδειξε ότι μετά από δυόμισι χρόνια, οι ασθενείς με μελάνωμα που είχαν λάβει τον συνδυασμό του εμβολίου κατά του καρκίνου είχαν συνολικό ποσοστό επιβίωσης 96%!

