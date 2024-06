«Η καλύτερη ταινία της χρονιάς»: Τρέλα για τον καταραμένο δολοφόνο που σπέρνει τον τρόμο στο διάβα του (vid)

Η πρωτοποριακή προσέγγιση του σκηνοθέτη Chris Nash στο είδος του τρόμου, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης της οπτικής γωνίας του δολοφόνου, αποτέλεσε βασικό παράγοντα στην επιτυχία της ταινίας.

Μπορεί οι ταινίες τρόμου να μην είναι του καθενός το γούστο, αλλά αν είστε οπαδός του είδους, υπάρχει μια ταινία που έχει ενθουσιάσει το κοινό. Ενώ κλασικές ταινίες όπως το «Halloween» και η πληθώρα ταινιών τρόμου στο Netflix προσφέρουν πάντα αξιόπιστες συγκινήσεις, μερικές φορές είναι αναζωογονητικό να βουτήξεις σε κάτι νέο και πρωτοποριακό.

Η τελευταία αίσθηση στον κόσμο του τρόμου είναι το «In a Violent Nature», μια ταινία μοναδικά γυρισμένη από την οπτική γωνία του δολοφόνου, η οποία έχει συγκεντρώσει ευρεία αποδοχή τόσο από τους θεατές όσο και από τους κριτικούς. Η ταινία αυτή, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 31 Μαΐου, χαρακτηρίζεται ως «μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς».

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας «In a Violent Nature» έχει ως εξής: «Όταν μια ομάδα εφήβων παίρνει ένα μενταγιόν από έναν καταρρεύσαντα πύργο φωτιάς στο δάσος, ανασταίνουν άθελά τους το σάπιο πτώμα του Τζόνι, ενός εκδικητικού πνεύματος που παρακινείται από ένα φρικτό έγκλημα 60 ετών. Ο δολοφόνος ξεκινά σύντομα μια αιματηρή μανία για να ανακτήσει το κλεμμένο μενταγιόν, σφάζοντας μεθοδικά όποιον βρεθεί στο δρόμο του».

I enjoyed In a violent nature. Its really good, atmospheric, gory with a great sound design. I only hated one scene. It's a slow burn so I can see why people would hate it. I see a sequel coming. pic.twitter.com/WpXr6xUUPT