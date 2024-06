Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει Βαυαρία και Βυρτεμβέργη (vid)

Στην περιοχή του 'Αουγκσμπουργκ έχουν καταρρεύσει ένα φράγμα και το επιπλέον ανάχωμα και οι κάτοικοι εκλήθησαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω του μεγάλου όγκου νερού.

Σε συναγερμό βρίσκονται από χθες το βράδυ η Βαυαρία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη, λόγω της έντονης συνεχούς βροχόπτωσης που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της νότιας Γερμανίας. Πολλές περιφέρειες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες κάτοικοι και κατασκηνωτές έχουν μετακινηθεί προληπτικά, καθώς η στάθμη του νερού στους ποταμούς έχει ανεβεί επικίνδυνα. Αποκλεισμένοι στο Τσούγκσπιτσε βρίσκονταν 29 ορειβάτες, λόγω σφοδρής χιονόπτωσης, αλλά στο μεταξύ έχουν φθάσει σε ασφαλές σημείο.

Στην περιοχή του 'Αουγκσμπουργκ έχουν καταρρεύσει ένα φράγμα και το επιπλέον ανάχωμα και οι κάτοικοι εκλήθησαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω του μεγάλου όγκου νερού. Σε ορισμένες περιπτώσεις εγκλωβισμένοι κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν με ελικόπτερο. Εκτός από το 'Αουγκσμπουργκ, στην Βαυαρία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι περιφέρειες 'Αιχαχ-Φρίντμπεργκ, Γκύντσμπουργκ και Πφαφενχόφεν και εκκενώνονται οι περιοχές Ντίντορφ και Ανχάουζεν. «Δεν αρκεί πλέον να βρίσκει κανείς καταφύγιο σε υψηλότερα σημεία», προειδοποίησε το τοπικό περιφερειακό γραφείο και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις υπόγειες διαβάσεις. Ενδεικτικό των συνθηκών που επικρατούν είναι το γεγονός ότι η υπηρεσία υδάτων της περιφέρειας χρησιμοποιεί τζετ-σκι προκειμένου να διερευνήσει την κατάσταση στην γύρω περιοχή. Φράγματα έχουν υποχωρήσει ακόμη στο Ανχάουζεν Βάιχερ και στο Μπουργκβάλντεν, με τα γειτονικά χωριά να εκκενώνονται.

Από τις καιρικές συνθήκες επηρεάζονται και δρομολόγια τρένων. Σύμφωνα με τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB), δεν κυκλοφορούν όλη μέρα σήμερα οι υπερταχείες ICE μεταξύ Μονάχου, Μπρέγκεντς και Ζυρίχης, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στα δρομολόγια Ουλμ - 'Αουγκσμπουργκ και Στουτγάρδης - Μονάχου.

Η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) έχει εκδώσει το ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα για πολλές περιοχές στη νοτιοδυτική Γερμανία, όπως η δυτική Σουηβία, η 'Ανω Φρανκονία και το Ομπεράλγκοϊ. Τις επόμενες ώρες έντονες βροχοπτώσεις θα σημειωθούν και στην 'Ανω Βαυαρία.

🇩🇪UPDATE

– Latest: In the Babenhausen district, the cell phone network is partially down. Anyone who needs help and cannot make an emergency call should hang a white sheet or towel out the window it's happening due to rain and after breaking dam.#Germany#Flooded #rains pic.twitter.com/4rJ9I4eqEN