Ιστορική μέρα: Τα εμβόλια κατά του καρκίνου είναι γεγονός και προσφέρουν ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς!

Χιλιάδες ασθενείς στην Αγγλία θα λάβουν εξατομικευμένα εμβόλια κατά του καρκίνου μέσα στο επόμενο έτος, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως «στιγμή ορόσημο» για την καταπολέμηση της νόσου.

Ο Elliot Pfebve, ένας 55χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών, έγινε ο πρώτος ασθενής που έλαβε εμβόλιο για τον καρκίνο του εντέρου, λαμβάνοντας την πρώτη του δόση στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Μπέρμιγχαμ.

Τα πρώτα αποτελέσματα του εμβολίου, που παρασκευάζεται από την BioNTech, θα παρουσιαστούν αύριο στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο.

Tune in to @itvmeridian at 6pm to see a report on the NHS England Cancer Vaccine Launch Pad #CVLP - a new programme delivered by Southampton Clinical Trials Unit to "match" thousands of cancer patients to trials of personalised #cancer vaccines.



Read more https://t.co/P7gHrkPiqB pic.twitter.com/oI3riRI45q — Southampton CTU (@SouthamptonCTU) May 31, 2024

Είναι μία από τις πολλές δοκιμές που αφορούν εμβόλια για τον καρκίνο του δέρματος, του εντέρου και του πνεύμονα και παρουσιάζουν προκαταρκτικά αποτελέσματα στο μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο αυτή την εβδομάδα.

Δεκάδες ασθενείς έχουν αρχίσει να λαμβάνουν εμβόλια μέσω της «πλατφόρμας εκτόξευσης εμβολίων κατά του καρκίνου», ενώ χιλιάδες αναμένεται να εγγραφούν μέχρι το 2026.

Τα εμβόλια σχεδιάζονται συνήθως για την πρόληψη ασθενειών. Όμως τα συγκεκριμένα εμβόλια κατά του καρκίνου στοχεύουν όχι ως προληπτική θεραπεία αλλά χρησιμοποιούνται από τη στιγμή που κάποιος έχει διαγνωστεί.

Thousands of NHS cancer patients in England are expected to get access to trials of a new type of treatment using vaccines to fight their disease.https://t.co/mpkYfhWdJA — BBC News Midlands (@bbcmtd) May 31, 2024

Ακριβώς όπως και με τα συμβατικά εμβόλια, προετοιμάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναζητήσει έναν εχθρό, στην προκειμένη περίπτωση τον καρκίνο του ασθενούς.

Δείγμα του όγκου του Elliot εστάλη στα εργαστήρια της BioNTech στη Γερμανία όπου εντοπίστηκαν έως και 20 μεταλλάξεις που αφορούν τον καρκίνο του. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, δημιουργήθηκε ένα εμβόλιο με την τεχνολογία mRNA το οποίο περιέχει οδηγίες που θα πρέπει να δοθούν στα κύτταρα του Έλιοτ ώστε αυτά να παραγάγουν πρωτεΐνες προσαρμοσμένες στα καρκινικά του κύτταρα.

This morning @NHSEngland announced it had treated its first patient in England with a personalised cancer vaccine.



This news is incredibly exciting and potentially groundbreaking for people living with cancer. https://t.co/ATBVfnwoJM — Macmillan Cancer Support (@macmillancancer) May 31, 2024

Το εμβόλιο αποκαλύπτει τα καρκινικά κύτταρα τα οποία είναι ικανά να κρύβονται στο σώμα, μόνο και μόνο για να επανεμφανιστούν αργότερα.

Ο στόχος είναι το εμβόλιο να προετοιμάσει το ανοσοποιητικό του σύστημα να αναζητήσει και να καταστρέψει τυχόν εναπομείναντα ίχνη καρκίνου, και έτσι να βελτιώσει τις πιθανότητες να μην έχει καρκίνο τα επόμενα χρόνια.