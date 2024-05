Η Google «έπεσε»: Εκατομμύρια χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της

Οι αναφορές τονίζουν ότι επηρεάζονται τόσο το Google Search όσο και το Google News, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτές τις πλατφόρμες.

Η Google, η κορυφαία μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, αντιμετωπίζει σημαντική διακοπή λειτουργίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

Σύμφωνα με το DownDetector, έναν ιστότοπο που παρακολουθεί τις διαδικτυακές διακοπές, τα προβλήματα ξεκίνησαν γύρω στις 8 π.μ. ώρα Ελλάδας. Η διακοπή φαίνεται να είναι εκτεταμένη, επηρεάζοντας χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, διάφορα μέρη της Ευρώπης και πολλές άλλες χώρες.

The Google News tab appears to be malfunctioning right now. as it's not showing any content when I attempt to access it. @rustybrick @JohnMu any idea whats going on ?? pic.twitter.com/Hb4o0j29Af