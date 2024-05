Ο αστέρας του UFC Conor McGregor πρόκειται να επιστρέψει στο οκτάγωνο, αλλά εθεάθη πρόσφατα να ξεσαλώνει σε νυχτερινό κέντρο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες

Ο Conor McGregor βιντεοσκοπήθηκε να διασκεδάζει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο, ενώ οι μέρες μετρούν αντίστροφα για την μεγάλη του επιστροφή στο UFC.

Θυμίζουμε ότι ο 35χρονος McGregor, θα ξαναμπεί στο οκτάγωνο στις 29 Ιουνίου, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Μάικλ Τσάντλερ - σχεδόν τρία χρόνια μετά τον τελευταίο του αγώνα. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης (28/05), ο Ιρλανδός εθεάθη να... ξεσαλώνει με μια νεαρή γυναίκα μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 35χρονος ΜΜΑer είχε αποφασίσει να απέχει από το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του. Βέβαια, τα τελευταία πλάνα που ήρθαν στην δημοσιότητα δείχνουν να έχει αθετήσει την αρχική του απόφαση.

Στο επίμαχο βίντεο, ο McGregor φαίνεται να χορεύει έξαλλα σε νυχτερινό κέντρο, πριν φιληθεί με την αρραβωνιαστικιά του, Dee Devlin.

bro Conor McGregor is 6 weeks from the Chandler fight and is just living his best life 😭 pic.twitter.com/Gn54osH6tK