To θρυλικό σπίτι του Home Alone πωλείται: Πόσα χρειάζεσαι για να γίνεις ο νέος Κέβιν Μακάλιστερ

Το εμβληματικό σπίτι στα προάστια του Σικάγο που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα της ταινίας «Home Alone» μπορεί να γίνει δικό σου, αρκεί να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Αν υπάρχει μια ταινία που βλέπουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο, τότε αυτή είναι σίγουρα το «Home Alone». Η περίοδος των Χριστουγέννων δεν θα ήταν ποτέ η ίδια, αν δεν παρακολουθούσαμε ξανά και ξανά τον μικρό Κέβιν Μακάλιστερ να τα βάζει με τους ληστές που πήγαν να εισβάλλουν στο σπίτι του.

Και μιας που είπαμε «σπίτι», γνώριζες ότι η έπαυλη που εμφανίζεται στην ταινία είναι πλέον προς πώληση και μπορεί να γίνει δική σου; To μόνο που χρειάζεσαι είναι περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την καταχώριση στο μεσιτικό γραφείο Zillow, το σπίτι διαθέτει 5 υπνοδωμάτια και 6 μπάνια και βρίσκεται στην 671 Lincoln Ave. στην Winnetka του Ιλινόις.

Το εξωτερικό του σπιτιού χρησιμοποιήθηκε ως το σπίτι της οικογένειας Μακάλιστερ στην κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία του 1990, καθώς και σε αυτή του 1992 «Home Alone 2: Lost in New York», με πρωταγωνιστή και πάλι τον Μακόλεϊ Κάλκιν. Χτίστηκε το 1921 και έχει έκταση πάνω από 845 τετραγωνικά μέτρα.

Διαθέτει επίσης δύο πλυντήρια, γυμναστήριο, ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου και ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ.

Το σπίτι καταχωρήθηκε στο Zillow στις 24 Μαΐου και έχει ήδη προβληθεί στην αγορά ακινήτων πάνω από 500.000 φορές.

Το εσωτερικό του σπιτιού σήμερα έχει ένα μίνιμαλ και μοντέρνο ασπρόμαυρο στιλ και μοιάζει πολύ διαφορετικό από το σπίτι της ταινίας, όπου ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ υπερασπιζόταν τον εαυτό του από τους διαρρήκτες, το οποίο ήταν διακοσμημένο σε ένα πιο κλασικό χριστουγεννιάτικο στιλ.