«Ευκαιρία του Ασάνζ για πιθανή χάρη η εκλογή του Τραμπ»

Οι αποκαλύψεις έρχονται καθώς ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να δώσει χάρη στον Τζούλιαν Ασάνζ εάν κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβριο.

Ένας Αυστραλός γερουσιαστής αποκάλυψε ότι συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ και είχε συζητήσεις με άτομα του στενού περιβάλλοντος του πρώην προέδρου για την τύχη του Τζούλιαν Ασάνζ ενώ βρισκόταν στην Αμερική σε μια αντιπροσωπεία που παρακαλούσε την απελευθέρωση του Αυστραλού.

Ο Γερουσιαστής της Νότιας Αυστραλίας Άλεξ Άντιτς είπε: «Στα τέλη του περασμένου έτους επισκέφτηκα την Ουάσιγκτον ως μέρος μιας αντιπροσωπείας διακομμάτων για να μιλήσω σε αμερικανούς νομοθέτες σχετικά με την απελευθέρωση του Τζούλιαν Ασάνζ. Είχα την τύχη να συναντήσω τον Πρόεδρο Τραμπ και να μιλήσω σε μερικούς από τους ανθρώπους της εμπιστοσύνης του για τη δεινή κατάσταση του κ. Ασάνζ. Η καλύτερη ευκαιρία του κ. Ασάνζ για χάρη μπορεί να βασίζεται στην εκλογή του Ντόναλντ Τζέι Τραμπ τον Νοέμβριο».

