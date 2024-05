Αυστραλός αγόρασε ένα μπέργκερ από τα McDonald's το 1995 και δεν το έφαγε: Τριάντα χρόνια μετά το έχει κρατήσει για να δει τι θα συμβεί

Τα McDonald's δήλωσαν μάλιστα ότι υπάρχει λόγος για τη μεγάλη διάρκεια ζωής του μπιφτεκιού, με έναν εκπρόσωπο να εξηγεί ότι αν ένα μαγειρεμένο μπιφτέκι μείνει σε θερμοκρασία δωματίου για κάποιο χρονικό διάστημα.

Πίσω στο 1995, ένας άνδρας αποφάσισε να αγοράσει ένα μπέργκερ από τα McDonald's, αλλά όχι ως το επόμενο γεύμα του. Οι Αυστραλοί Casey Dean και Eduards Nits ισχυρίστηκαν ότι αγόρασαν το μπέργκερ όταν ήταν έφηβοι από ένα McDonald's στην Αδελαΐδα.

Αντί να καταβροχθίσουν το φαστ φουντ, πήραν αντ' αυτού τη βαρυσήμαντη απόφαση να το κρατήσουν και να δουν τι θα του συμβεί με την πάροδο του χρόνου.

Παρά το γεγονός ότι έμεινε έξω για τόσο πολύ καιρό, το μπέργκερ, το οποίο τα αγόρια ονόμασαν «φιλαράκι» τους, έχει καταφέρει να παραμείνει στην ίδια σχετικά κατάσταση με εκείνη που ήταν όταν το αγόρασαν για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με το AFP, το μπιφτέκι έχει συρρικνωθεί λίγο από το αρχικό του μέγεθος, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί μούχλα πάνω του και δεν μυρίζει καν.

