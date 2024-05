Κηπουρός ανακάλυψε παράξενο διαστημικό αντικείμενο: Ήταν καλυμμένο από μεταλλικά φύλλα (vid)

Ενώ η SpaceX δεν έχει επιβεβαιώσει την προέλευση του αντικειμένου που βρέθηκε στον Καναδά, η επίγεια παρακολούθηση της επανεισόδου του «κορμού» του Crew Dragon τον Φεβρουάριο υποδηλώνει ότι θα μπορούσε πράγματι να προέρχεται από την πρωτοπόρο εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας.

Στα απομακρυσμένα μονοπάτια των βουνών της Βόρειας Καρολίνας, η ρουτίνα συντήρησης ενός πολυτελούς κάμπινγκ έγινε εξαιρετική όταν ένας επιστάτης σκόνταψε σε ένα μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο. Ο Justin Clontz, εργαζόμενος στο Glamping Collective στην κομητεία Haywood, εκτελούσε τη συνήθη συντήρηση με έναν συνάδελφό του όταν ανακάλυψε ένα τεράστιο, παράξενο αντικείμενο που ήταν καλυμμένο με πυκνά μεταλλικά φύλλα και στερεωμένο με βίδες που έμοιαζαν απόκοσμες.

«Δεν συμβαίνει κάθε μέρα», δήλωσε ο Clontz στο WLOS, αναλογιζόμενος το εκπληκτικό εύρημα. Το βαρύ αντικείμενο, το οποίο φαινόταν καμένο, απαιτούσε από τους άνδρες να χρησιμοποιήσουν μια μηχανή του γκαζόν και ένα σχοινί για να το σηκώσουν από το μονοπάτι.

North Carolina groundskeeper discovers mysterious space debris along hiking trail: ‘It’s not from up here’ https://t.co/xfH8WBac6k pic.twitter.com/hd263SF5zD