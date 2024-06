Χιλιάδες διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά της άκρας δεξιάς (vid)

Οι ευρωεκλογές, που διεξήχθησαν από τις 6 ως τις 9 Ιουνίου, σηματοδότησαν μια άνοδο της άκρας δεξιάς, ιδιαίτερα στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Περίπου 4.500 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν σήμερα στις Βρυξέλλες σε μια «κοινωνική και αντιφασιστική πορεία» κατά της ανόδου της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη.

Αψηφώντας τη βροχή, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία μέσα στους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας έπειτα από έκκληση του «Αντιφασιστικού Συντονιστικού του Βελγίου», ενός συνασπισμού μιας εικοσαριάς οργανώσεων, μέχρι την πλατεία του Λουξεμβούργου, μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη διάρκεια αυτής της πορείας, η πρόσοψη της πολυκατοικίας, στην οποία στεγάζονται τα γραφεία του ακροδεξιού φλαμανδικού κόμματος Vlaams Belang (Φλαμανδικό Συμφέρον), υπέστη ζημιές. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga, αναρχικά συνθήματα γράφτηκαν στην είσοδο του κτιρίου, καπνογόνα εκτοξεύθηκαν στην πρόσοψη και διαδηλωτές αναποδογύρισαν κάδους σκουπιδιών.

Day after tens of thousands rallied across France, demonstrators take to the streets in Brussels to protest against the far-right. Bryan Carter is there pic.twitter.com/1nIbEe2s87