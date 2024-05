Οργή με αριστοκρατικό πάρτι στη Γερμανία: Μεθυσμένοι τύποι χαιρετούσαν ναζιστικά και τραγουδούσαν εθνικιστικά συνθήματα (vid)

Οργή στη Γερμανία με βίντεο που απεικονίζει νεαρά άτομα να χαιρετούν ναζιστικά και να φωνάζουν εθνικιστικά συνθήματα.

Οργή έχουν προκαλέσει πλάνα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από ένα πάρτι ελίτ στη Γερμανία, όπου σε νησί της χώρας, φαίνονται άτομα να τραγουδούν ναζιστικά συνθήματα και να χαιρετούν όπως ο Χίτλερ.

Στα επίμαχα βίντεο, τα οποία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται κάποια άτομα στο Ζυλτ, νησί στη Γερμανία, να παραφράζουν γνωστή disco επιτυχία και να τραγουδούν ένα από τα πιο γνωστά ναζιστικά συνθήματα.

Σύμφωνα με τον Guardian, στα σχετικά βίντεο από το Ζυλτ, στη Γερμανία, φαίνονται νέοι άνθρωποι να πίνουν και να χορεύουν στους ρυθμούς του τραγουδιού «L'amour Toujours» και κάποιοι εξ' αυτών να τραγουδούν το παλιό ναζιστικό σύνθημα: «Η Γερμανία ανήκει στους Γερμανούς. Έξω οι ξένοι από τη χώρα».

