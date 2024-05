Influencer απέκτησε 100.000 followers μετά από τη συνάντηση της με τον Μπαπέ: Η αντίδραση του ποδοσφαιριστή που έκανε το γύρο του διαδικτύου (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο που εμφανίζει τον Κιλιάν Μπαπέ να μένει στήλη άλατος τη στιγμή που αντικρίζει μια εντυπωσιακή γυναίκα.

Μια γυναίκα εκτοξεύτηκε στη φήμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποκτώντας το εντυπωσιακό ποσό των 100.000 followers μετά από ένα βίντεο με τον Κιλιάν Μπαπέ να την παρατηρεί και να γίνεται viral.

Κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα από τις αθλητικές του δραστηριότητες, ο Κιλιάν Μπαπέ παρακολούθησε το διάσημο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αυτή την εβδομάδα. Εθεάθη να απολαμβάνει την εκδήλωση μαζί με τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Το δίδυμο δειπνούσε στο πολυτελές εστιατόριο La Guerite όταν συνέβη η διάσημη πλέον συνάντηση.

Ο Μπαπέ, ο οποίος είχε εμπλακεί σε μια βαθιά συζήτηση με τον Ντεμπελέ, έμεινε προς στιγμήν άφωνος όταν μια γυναίκα πλησίασε το τραπέζι τους, ανεμίζοντας μια σημαία της Γαλλίας. Αυτή η γυναίκα, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως μια influencer με το όνομα Lea, γνώρισε μια δραματική αύξηση στους οπαδούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως αποτέλεσμα αυτής της σύντομης συνάντησης.

Πριν από το περιστατικό, η Lea είχε έναν μέτριο αριθμό ακολούθων περίπου 2.000 στο Instagram. Ωστόσο, μετά την εμφάνισή της στο viral βίντεο με τον Μπαπέ, ο αριθμός των ακολούθων της έχει εκτοξευθεί στους εντυπωσιακούς 143.000.

Η απροσδόκητη άνοδος της Lea στη φήμη υπογραμμίζει την απρόβλεπτη φύση του virality των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ισχυρή επιρροή των αλληλεπιδράσεων των διασημοτήτων στην ψηφιακή εποχή.

KYLIAN MBAPPE CAUGHT MESMERIZED BY A WOMAN WAVING FRANCE FLAG



Kylian Mbappe caught mesmerized by a woman who approached his table waving a France flag. It's now been revealed that she has seen her followers on Instagram increase by more than 100,000 since their encounter on… pic.twitter.com/7BKKnsDyPn