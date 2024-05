Η Κίνα περικυκλώνει την Ταϊβάν: «Θα τους σπάσουμε το κεφάλι» (vid)

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, CCTV, μετέδωσαν την Παρασκευή πλάνα που έδειχναν στρατιώτες της PLA να τοποθετούν κινητά συστήματα πυροβολικού και πυραύλων, αν και δεν παρουσιάστηκαν πραγματικά πυρά.

Τα συνεχιζόμενα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν έχουν ως στόχο να δοκιμάσουν την ικανότητά της να «καταλάβει την εξουσία» επί του νησιού, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA). Η δήλωση αυτή έγινε καθώς οι κινεζικές δυνάμεις ξεκίνησαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εκτεταμένες ασκήσεις που περικυκλώνουν την Ταϊβάν.

Οι ασκήσεις αυτές, οι πιο σημαντικές εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ακολούθησαν σε στενή επαφή με την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε. Ο Λάι είναι ένθερμος υποστηρικτής της κυριαρχίας και της ξεχωριστής ταυτότητας της Ταϊβάν, γεγονός που τον καθιστά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο Πεκίνο. Η ομιλία του κατά την ορκωμοσία, στην οποία προέτρεψε την Κίνα να σταματήσει τον εκφοβισμό της Ταϊβάν, καταδικάστηκε από το Πεκίνο, το οποίο χαρακτηρίζει τον Lai ως «επικίνδυνο αυτονομιστή».

