Η Kabosu, o πιο γνωστός σκύλος πέθανε: Οι χρήστες αποχαιρετούν το ζώο που έγινε meme, κρυπτονόμισμα και logo του Twitter

Μια φωτογραφία του σκύλου Shiba Inu κατέκτησε το διαδίκτυο και γρήγορα απαθανατίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως το Νο1 doge meme.

Το πιο γνωστό και αξιαγάπητο σκυλί δυστυχώς πέθανε. Ο ιδιοκτήτης του Kabosu επιβεβαίωσε τον θάνατό του σε μια σπαρακτική ανάρτηση σήμερα (24 Μαΐου).

Συγκεκριμένα, η Kabosu, ο παγκοσμίου φήμης σκύλος πίσω από το meme «doge», αποτέλεσε την έμπνευση για τη δημιουργία κρυπτονομίσματος και αποθεώθηκε από τον Έλον Μάσκ, πέθανε σε ηλικία 19 ετών.

Η ιδιοκτήτρια της Kabosu, Atsuko Sato, είπε ότι την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί ένα «αποχαιρετιστήριο πάρτι» για το πολυαγαπημένο σκυλί της. Η Atsuko, η οποία υιοθέτησε την εγκαταλελειμμένη τότε Kabosu το 2008, δήλωσε: «Σήμερα, 24 Μαΐου (2024) έπεσε σε βαθύ ύπνο. Η Kabosu αναπαύεται τώρα».

Το 2010, δύο χρόνια αφότου υιοθέτησε την Kabosu από ένα εκτροφείο κουταβιών, αφού διαφορετικά θα είχε θανατωθεί, η κ. Sato, δασκάλα από τη Sakura, ανατολικά του Τόκιο, τράβηξε μια φωτογραφία του κατοικίδιου της να σταυρώνει τα πόδια του στον καναπέ.

Δημοσίευσε την εικόνα στο ιστολόγιό της, απ' όπου εξαπλώθηκε στο διαδικτυακό φόρουμ Reddit και έγινε το απόλυτο meme σε όλο τον κόσμο του διαδικτύου.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έγινε αργότερα ένα ψηφιακό έργο τέχνης της NFT που πουλήθηκε για 4 εκατομμύρια δολάρια (3,1 εκατομμύρια λίρες) και ενέπνευσε το Dogecoin, το οποίο ξεκίνησε ως αστείο από δύο μηχανικούς λογισμικού και σήμερα είναι το όγδοο πιο πολύτιμο κρυπτονόμισμα, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 23 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Kabosu αρρώστησε από λευχαιμία και ηπατική νόσο στα τέλη του 2022 και η κ. Sato δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο AFP ότι η «αόρατη δύναμη» των προσευχών από τους οπαδούς της σε όλο τον κόσμο τη βοήθησε να τα καταφέρει.

Τώρα, οι χρήστες των Μέσων αποχαιρετούν τον αγαπημένο τους σκύλο με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

RIP to the legend Kabosu, thank you for all the memes🙏 pic.twitter.com/zgaVW6gth1 May 24, 2024

Dog from Doge meme, Kabosu has passed away at 18 years old. 🕊️ pic.twitter.com/xjiFPQNCWI — DramaAlert (@DramaAlert) May 24, 2024

Kabosu, the iconic Shiba Inu that inspired countless Doge memes, has died aged 18. pic.twitter.com/9sLsOYXE1t — IGN (@IGN) May 24, 2024