Βιαιοπραγίες μεταξύ καρτέλ ναρκωτικών: Δέκα πτώματα βρέθηκαν στο Ακαπούλκο (vid)

Οι αρχές κατόπιν έκαναν γνωστό ότι βρήκαν τα πτώματα τριών ανδρών αλλά και τρεις ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί έπειτα από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στη συνοικία Εμιλιάνο Ζαπάτα, στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Δέκα πτώματα εντοπίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές του λιμανιού του Ακαπούλκο, στο νότιο Μεξικό, το οποίο λυμαίνεται το οργανωμένο έγκλημα, έγινε γνωστό από την τοπική γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας.

Άγνωστοι εγκατέλειψαν χθες το βράδυ τα πτώματα δύο γυναικών και τεσσάρων ανδρών σε μια λεωφόρο κοντά σε μία αγορά, ανακοίνωσε η γραμματεία σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως τα υπόλοιπα πτώματα εντοπίστηκαν έπειτα από διάφορες βίαιες ενέργειες σε άλλες συνοικίες της πόλης.

