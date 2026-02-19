Τα μεγαλύτερα βασιλικά σκάνδαλα στην ιστορία της Βρετανίας: Οι σκιές στο Μπάκιγχαμ

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη εν μέσω κατηγοριών για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου -πλέον Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ μετά την αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων- για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα κάνει πλέον τον γύρο του κόσμου. Ο μικρότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη μετά από κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του μετά την δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων αρχείων που σχετίζονται με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν .

Ο Άντριου είχε ήδη απωλέσει τον τίτλο του και την ευρύχωρη κατοικία του από τον αδελφό του, Βασιλιά Κάρολο, μετά από χρόνια σκανδάλων. Ο βασιλιάς της Βρετανίας αναμφισβήτητα έκανε το μεγαλύτερο βήμα της θητείεας του επιδιώκοντας να προστατεύσει τη μοναρχία από τυχόν περαιτέρω σκάνδαλα που σχετίζονται με τον Άντριου και τις διασυνδέσεις του με τον Έπσταϊν, αλλά αυτή η τελευταία εξέλιξη έφερε ξανά την ιστορία στην προσοχή του κοινού.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr