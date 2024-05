Το τραγικό περιστατικό στην πτήση της Singapore Airlines αποτελεί μια απογοητευτική υπενθύμιση των κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν οι αναταράξεις και της ανάγκης επαγρύπνησης για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών.

Οι αναταράξεις είναι μια συνηθισμένη και συχνά επίφοβη εμπειρία στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, αλλά μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μικρή ενόχληση. Στην πιο σοβαρή περίπτωση, οι αναταράξεις μπορούν να προκαλέσουν ανύψωση και πτώση των αεροπλάνων κατά 30 μέτρα, οδηγώντας σε πιθανούς τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους. Κάτι τέτοιο συνέβη σήμερα, όταν μια πτήση της Singapore Airlines αντιμετώπισε ακραίες αναταράξεις, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας επιβάτης και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι.

Στον απόηχο αυτού του τραγικού περιστατικού, οι ειδικοί εξήγησαν τι κρύβεται πίσω από αυτό το απρόβλεπτο και συχνά τρομακτικό καιρικό φαινόμενο. Επιπλέον, με την κλιματική αλλαγή να μεταβάλλει τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι οι έντονες αναταράξεις θα μπορούσαν να γίνουν όλο και πιο συχνές.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με αεροπλάνο έχουν βιώσει αναταράξεις: τα ξαφνικά τραντάγματα και τις βυθίσεις που μπορούν να κάνουν μια πτήση άβολη ή και τρομακτική. Ο Dr. David Birch, επικεφαλής του Κέντρου Αεροδυναμικής & Περιβαλλοντικής Ροής στο Πανεπιστήμιο του Surrey, εξηγεί ότι οι αναταράξεις προκαλούνται από το αεροπλάνο που πετάει σε περιοχές διαταραγμένου αέρα γεμάτες με στροβιλισμούς και δίνες. «Όπως μια βάρκα σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα, το αεροσκάφος σπρώχνεται από τον κινούμενο αέρα», δήλωσε ο Birch στη MailOnline.

Οι αναταράξεις ταξινομούνται από «ελαφρές», που προκαλούν ελαφρές ακανόνιστες αλλαγές στο ύψος, έως «σοβαρές». Σε ακραίες περιπτώσεις, οι αναταράξεις μπορεί να οδηγήσουν σε δομικές ζημιές στο αεροπλάνο και τραυματισμούς των επιβατών.

Οι αναταράξεις μπορούν να προκύψουν από διάφορες πηγές. Ο Dr. Birch σημειώνει ότι μπορεί να προκληθεί από τα φυσικά ατμοσφαιρικά μοτίβα ανέμου ή από τα απόνερα άλλων αεροσκαφών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Ένας συνηθισμένος τύπος σοβαρών αναταράξεων είναι οι «μηχανικές αναταράξεις», οι οποίες συναντώνται συχνά γύρω από βουνά και άλλα φυσικά εμπόδια. Αυτό είναι παρόμοιο με τα κύματα που χτυπούν έναν βράχο στον ωκεανό.

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη σε πτήση της Singapore Airlines από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη, η οποία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην Ταϊλάνδη. Το Boeing 777 αναχώρησε από το αεροδρόμιο Χίθροου το βράδυ της Δευτέρας στις 22:17 τοπική ώρα με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος στο αεροσκάφος. Η πτήση αντιμετώπισε ακραίες αναταράξεις κοντά στον εναέριο χώρο της Μιανμάρ, μια περιοχή που αυτή τη στιγμή βιώνει έντονες τροπικές καταιγίδες.

Images from Singapore Airways SQ 321 Boeing 777-300ER from London to Singapore after hitting a heavy turbulence. It diverted to Bangkok and landed at 15:45 local. The Flight had a total of 211 passengers and 18 crew. One person reported dead and 30 injured.

📷 @aviationbrk pic.twitter.com/XeIB40Zgl8