Βίντεo-σοκ σε πτήση από Λονδίνο προς Σιγκαπούρη: Ένας νεκρός και 30 τραυματίες από αναταράξεις (vid)

Το Boeing 777-300ER με προορισμό τη Σιγκαπούρη πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Ταϊλάνδη.

Σοκ σε πτήση από Λονδίνο προς Σιγκαπούρη, αφού ένα άτομο έχασε τη ζωή του από έντονες αναταράξεις κατά τη διάρκεια πτήσης, σύμφωνα με το BBC.

Συγκεκριμένα, ένας επιβάτης σκοτώθηκε και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε πτήση της Singapore Airlines, μετά από σοβαρές αναταράξεις.

Οι εικόνες μέσα από το αεροσκάφος κόβουν την ανάσα. Σε βίντεο του Sky News φαίνονται οι επιβάτες να προσπαθούν να κρατηθούν στις θέσεις.

