Συνετρίβη το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου: Νεκρός ο Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος Ραϊσί και ο ΥΠΕΞ Αμιραμπντολαχιάν είναι νεκροί, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί, που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν σε ελικόπτερο Bell 212 το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή (19/5) σε ορεινή περιοχή υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες είναι όλοι νεκροί.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση σε αυτό το στάδιο.

Another picture showing what’s left of president Raisi’s helicopter after it crashed into the mountain. https://t.co/wRHbXrjqOY pic.twitter.com/TwJ5ODXsky