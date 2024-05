Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή των πυροβολισμών κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο (vid)

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή τη στιγμή που ο 71χρονος λογοτέχνης πυροβολεί εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο .

Σοκ προκαλεί το βίντεο με τους πυροβολισμούς που δέχθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης (15/5) ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο 59χρονος πολιτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος στην κοιλιακή χώρα. Ανάρτηση στον πρωθυπουργικό λογαριασμό στο Facebook, αναφέρει πως ο Ρόμπερτ Φίτσο βρίσκεται «σε απειλητική για τη ζωή του κατάσταση».

Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο - Προσοχή σκληρές εικόνες

New video shows the assassination attempt on Slovakia Prime Minister Fico, who is currently in critical condition pic.twitter.com/VuSxjEYHyX