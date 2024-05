Με δύο σφαίρες, στην καρδιά και στην κοιλιά, πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας: Ο φιλορώσος ηγέτης, Ρόμπερτ Φίκο, δίνει μάχη για τη ζωή του!

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας τραυματίστηκε από δύο πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτη λίγο μετά από μια συνεδρίαση της σλοβακικής κυβέρνησης στην πόλη Χάντλοβα της κεντρικής Σλοβακίας, περίπου 180 χιλιόμετρα έξω από την Μπρατισλάβα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο TASR.

🚨 🇸🇰 Breaking: Slovakia The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public. This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας, στόχος ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε, την ώρα που χαιρετούσε υποστηρικτές του έξω από το «Σπίτι του Πολιτισμού».

Σε αυτό που έχει επιβεβαιωθεί ως απόπειρα δολοφονίας, ο Fico δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς, εκ των οποίων ο ένας χτύπησε τον φιλορώσο ηγέτη στην κοιλιακή χώρα.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι σημειώθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και μία πέτυχε τον Φίτσο στην κοιλιά και άλλη μια κοντά στην καρδιά.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού.

Μήνυμα για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησης στο Twitter.

Σε αυτήν, ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Είμαι σοκαρισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery.