Ηλεκτρισμένο το κλίμα στη Eurovision: Ο Γάλλος τραγουδιστής διέκοψε την πρόβα και έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στη Γάζα

Πλήθος σχολίων και διαρροών στα social media θέλει τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 να κρέμεται κυριολεκτικά σε μια κλωστή...

Συνεχίζονται οι «αναταράξεις» στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision τόσο μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας όσο και του γεγονότος ότι ο διαγωνισμός έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα, καθώς εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος στη Γάζα.

Έτσι, μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και του Joost Klein και την απόσυρση της Ιρλανδίας από την πρόβα, η Γαλλία διέκοψε τη δική της προκειμένου να στείλει μήνυμα για την πολύπαθη Γάζα. Συγκεκριμένα, ο Slimane -ο οποίος είναι στα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού βραβείου- λίγο πριν τον μεγάλο τελικό, φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου να διακόπτει την τελευταία του πρόβα προκειμένου να κάνει τη δική του τοποθέτηση για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν τη μουσική. Ονειρευόμουν να είμαι τραγουδιστής για να τραγουδήσω για την ειρήνη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Slimane κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής της δικής του πρόβας από τη σκηνή της Eurovision 2024 και πρόσθεσε: «Η μουσική πρέπει να μας ενώνει, ναι, αλλά με αγάπη και ειρήνη».

Εν τω μεταξύ, στο Μάλμε της Σουηδίας, όπου φιλοξενείται ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15 χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης απαιτώντας να αποβληθεί το Ισραήλ από τον τελικό.

🇫🇷 Slimane interrupted his performance during today’s dress rehearsal.



“When I was a child, I dreamed about music, I dreamed about this dream to be a singer to sing peace […] We need to be united by music, yes, but with love and peace”



[📹 dowrgi / Discord] pic.twitter.com/Hr3rBx7Y4M