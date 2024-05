Χαμός στη Eurovision: Η Ολλανδία αποκλείστηκε από τον τελικό

Εκτός του τελικού της Eurοvision τέθηκε η Ολλανδία μετά τις καταγγελίες για τον Joost Klein.

Εκτός του τελικού της Eurovision τέθηκε η Ολλανδία μετά τις καταγγελίες για τον Joost Klein. Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση της EBU, ο καλλιτέχνης επιτέθηκε σε γυναίκα συνεργάτη της εταιρείας παραγωγής.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η EBU αναφέρει: «Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εικασίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το περιστατικό δεν αφορούσε κανέναν άλλο ερμηνευτή ή μέλος της αντιπροσωπείας. Διατηρούμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού».

Statement on Dutch participation in the Eurovision Song Contest.https://t.co/EKagHwQKCZ