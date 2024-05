Eurovision 2024: Οι ελληνικές συμμετοχές που έγραψαν ιστορία και η μεγάλη «ζαριά» της Μαρίνας Σάττι (vids)

Η Ελλάδα με την Μαρίνα Σάττι και το «ZARI» είναι ανάμεσα στις χώρες που θα συμμετέχουν στον τελικό της Eurovision 2024, την μεγάλη «γιορτή» της μουσικής και εμείς σας θυμίζουμε κάποιες από τις ελληνικές συμμετοχές που έγραψαν ιστορία στον διαγωνισμό.

Σημερα (11/05), τα βλέμματα όλων των Ελλήνων Eurofans είναι στραμμένο στο Μάλμε της Σουηδίας και στον μεγάλο τελικό της Eurovision, εκεί όπου η Μαρίνα Σάττι θα ρίξει μια τελευταίια ζαριά και ας φέρει ότι θέλει μετά...

Οι προσδοκίες, έπειτα από αρκετά χρόνια, είναι μεγάλες και οι γνώστες του θεσμού ελπίζουν ακόμη και σε μία θέση στην τριάδα.

Η Μαρίνα Σάττι, με το «Zari», έχοντας ως όπλο την υπέροχη μελωδική φωνή της, τα παραδοσιακά στοιχεία του κομματιού αλλά και σύμμαχο τον μετρ Φωκά Ευαγγελινό θα ανέβει άλλη μια τελευταία φορά στo Malme Arena και είναι σίγουρο ότι θα «σηκώσει» όλο το στάδιο στο πόδι.

Η Μαρίνα Σάττι αναμένεται να κάνει υπερήφανους τους Έλληνες λάτρεις του μουσικού διαγωνισμού, όπως είχαν κάνει κι άλλοι εγχώριοι καλλιτέχνες στο παρελθόν.

Με αφορμή λοιπόν τη φετινή διοργάνωση, ανοίξαμε το χρονοντούλαπο της ιστορίας για να θυμηθούμε τις ελληνικές συμμετοχές που έχουν χαραχτεί στη μνήμη μας.

Η πρώτη φορά που η Ελλάδα συμμετείχε στην Eurovision ήταν το 1974 με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και το αγόρι μου», το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μαρινέλλα. Για την ιστορία, η χώρα μας είχε τερματίσει στην 11η θέση.

Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στους διαγωνισμούς τις χρονιές 1975, 1982, 1984, 1986, 1999 και το 2000.

Ας τα πάρουμε από την αρχή.

1977: «Μάθημα Σολφέζ»

Το «Μάθημα Σολφέζ» ήταν η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 1977, ερμηνευμένο στα ελληνικά από τους Πασχάλη, Μπέσσυ Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μαριάννα Τόλη. Οι τέσσερις καλλιτέχνες ακολουθούσαν σόλο καριέρα πριν από την είσοδό τους στον διαγωνισμό. Η μουσική γράφτηκε από τον Γιώργο Χατζηνάσιο και στίχοι της Σέβης Τηλιακού.Στον τελικό έλαβε 92 πόντους, τερματίζοντας στην 5η θέση.

2001: «Die for you»

Η Ελλάδα και το τότε συγκρότημα Antique με το «Die for You» κατέκτησε για πρώτη φορά την 3η θέση, συγκεντρώνοντας 147 βαθμούς ανάμεσα σε 23 χώρες που διαγωνίζονταν εκείνη την χρονιά.

2004: «Shake it»

Το 2004 ο Σάκης Ρουβάς εμφανίστηκε στην Τουρκία με το « Shake it» και όλοι περίμεναν ότι θα το… σηκώσει. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Νίκο Τερζή και τον Νεκτάριο Τυράκη. Ο Σάκης κατάφερε μια θεαματική ανάποδη κωλοτούμπα, όμως δεν έφτασε στην… πηγή, καθώς τερμάτισε στην 3η θέση με 252 βαθμούς ανάμεσα σε 36 χώρες. Υπήρξαν ενστάσεις που θεωρούσαν ότι η Ελλάδα βγήκε 2η και όχι 3η. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως οι 252 βαθμοί που έλαβε, είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία, που έχουμε λάβει ποτέ στον διαγωνισμό.

2005: «My Number One»

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Ελλάδα στον Διαγωνισμό το 2005, με την Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One», το οποίο ισοφάρισε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο αριθμό των δώδεκα βαθμών που δόθηκαν σε ένα τραγούδι (δέκα συνολικά) μαζί με με το “Love Shine A Light” των Katrina and the Waves το 1998. Μετά τη Eurovision, το τραγούδι έφτασε στην κορυφή των chart στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σουηδία και εισήλθε στην πρώτη δεκάδα των chart στη Ρουμανία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο, καθώς και στο αμερικανικό Billboard Hot Club Play Chart.

2008: «Secret Combination»

Τον «μυστικό της συνδυασμό» τραγούδησε η Καλομοίρα το 2008, κατακτώντας την τρίτη θέση για χάρη της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά και τους Ευρωπαίους. Η Καλομοίρα άνοιξε τα φτερά της, βγήκε 1η στον ημιτελικό του 2008 και κατέκτησε την 3η θέση στον τελικό, με 218 βαθμούς. Έναν χρόνο μετά, πήρε μάλιστα το Βραβείο για την Καλύτερη Εμφάνιση στην Eurovision.

2013: «Alcohol is Free»

Ακόμα μια καλή εμφάνιση για την Ελλάδα ήταν το τραγούδι «Alcohol is Free». Tο πανκ, ροκ, ska συγκρότημα, συνήθιζε να «παντρεύει» τις μελωδίες του με ελληνικά ρεμπέτικα ακούσματα. Παρέα με τον αείμνηστο ρεμπέτη Αγάθωνα έκαναν όλη την Ευρώπη να κουνηθεί στον παλμό τους και έφτασαν στην 6η θέση.