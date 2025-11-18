Η Johnson Health Tech γιόρτασε 50 χρόνια καινοτομίας σε μια λαμπρή επετειακή βραδιά

Σε μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα, η Johnson Health Tech (JHT) γιόρτασε τα 50 χρόνια πορείας της.

Συνεργάτες, πελάτες, αθλητές και φίλοι του brand συγκεντρώθηκαν, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και το μέλλον της εταιρείας. Από το μικρό εργοστάσιο μετάλλων των Peter & Cindy Lo στην Taichung της Ταϊβάν έως τη σημερινή παγκόσμια παρουσία της, η JHT πορεύτηκε με το τρίπτυχο Υγεία – Αξία – Συμμετοχή, δημιουργώντας μια ισχυρή οικογένεια brands που διαμορφώνουν τον κόσμο του fitness: Horizon, Vision, Matrix, Synca, Magnum Fitness, Fuji Medical, BowFlex, Schwinn.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν μηχανήματα της σειράς ONYX της Matrix, αναδεικνύοντας τις πλέον σύγχρονες λύσεις επαγγελματικού εξοπλισμού για performance και wellness.

«Πενήντα χρόνια μετά, παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας και επενδύουμε σε τεχνολογία, εξυπηρέτηση και εμπειρίες που έχουν πραγματικό νόημα για τον αθλητή και τον επαγγελματία», σημείωσε ο Γιώργος Παπαγεωργίου, Managing Director, Johnson Health Tech Hellas. «Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους πελάτες που μας εμπιστεύονται — πάμε στα επόμενα 50 με την ίδια ενέργεια.»

Η πορεία στην Ελλάδα

Από το 2014 με τη JHT Hellas στην Αθήνα, το κατάστημα Θεσσαλονίκης, το παράρτημα στη Σόφια και το Matrix store στην Κηφισιά, η εταιρεία έχει αποσπάσει διακρίσεις για ποιότητα προϊόντων και υποδειγματικό after-sales service — μια έμπρακτη δέσμευση προς επαγγελματίες και ιδιώτες.