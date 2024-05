Μπέριλ ΜακΚίσικ: «Τα λέμε στο Βερολίνο»

Η σύντροφος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ βρέθηκε σήμερα στο «Παλαού Μπλαουγκράνα» και πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού και την πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας σε Game 5 με 59-63 και πήρε το εισιτήριο για το τρίτο διαδοχικό Final Four της Euroleague. Η Μπέριλ ΜακΚίσικ ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για να βρεθεί στο πλευρό του συζύγου της και πανηγύρισε την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four του Βερολίνου.

Ο Σακίλ φώναξε «παρών» σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή του Game 5 και με δικό του τρίποντα από τις 45 μοίρες έβαλε μπροστά τους ερυθρόλευκους και «έστρωσε» τον δρόμο για τη νίκη.

Μια νίκη που πανηγύρισε έντονα και η σύντροφος του από τις κερκίδες. Μάλιστα, μετά το τέλος του ματς ανέβασε και μια φωτογραφία με τους παίκτες του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν και έγραψε στη λεζάντα: «Τα λέμε στο Βερολίνο»

See you in Berlin 🫶🏼 pic.twitter.com/ym2My0h05s