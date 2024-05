Η Nintendo συνεχίζει τον αγώνα κατά του emulator Yuzu

Κατέβηκαν άλλα 8500 αντίγραφα του κώδικα του προγράμματος Yuzu

Η Nintendo συνεχίζει τον αγώνα της κατά της μη πιστοποιημένης διαδικασίας αναπαραγωγής των τίτλων της και έτσι έκλεισε πριν από μερικές εβδομάδες για πάντα το πρόγραμμα εξομοίωσης Yuzu.

Το πρόγραμμα ήταν ανοιχτού κώδικα και επέτρεπε την ανεπίσημη διαδικασία gaming σε υπολογιστές και άλλες φορητές συσκευές και η ιαπωνική εταιρεία σημείωσε πως πέρσι όλο αυτό δημιούργησε πρόβλημα σε σημαντικές κυκλοφορίες όπως το The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom.

Η φύση του ανοιχτού κώδικα οδήγησε σε αρκετούς τρίτους προγραμματιστές το να πάρουν τη δουλειά που είχε γίνει ήδη και να την βελτιώσουν περαιτέρω, αλλά όλο αυτό σίγουρα δεν άρεσε στην Nintendo που συνέχισε το κυνήγι.

Κάτι τέτοιο οδήγησε στο κατέβασμα 8500 πηγών παρόμοιων προγραμμάτων εξομοίωσης και η μάχη αυτή φαίνεται πως θα συνεχιστεί ενόψει και της κυκλοφορίας του Nintendo Switch 2.