Τρόμος στο Λονδίνο: Άνδρας επιτέθηκε με σπαθί σε πολίτες στο μετρό (vid)

Eπίθεση με σπαθί σαμουράι δέχθηκαν τέσσερις άνθρωποι κοντά σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου.

Ο σταθμός του μετρό Hainault, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά του Λονδίνου, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός οδυνηρού συμβάντος νωρίτερα σήμερα (30/4).

Σύμφωνα με αναφορές της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα αφού ο δράστης, που φέρεται να ήταν οπλισμένος με σπαθί, εμβόλισε ένα όχημα σε μια κατοικία στο Thurlow Gardens. Στη συνέχεια, φέρεται να προχώρησε σε επίθεση εναντίον πολλών ατόμων, μεταξύ των οποίων μέλη του κοινού και δύο αστυνομικοί, προτού συλληφθεί.

#BREAKING : Multiple people stabbed by machete-wielding man in London #London #England pic.twitter.com/PkZB6QCwpQ

Οι ενέργειες του 36χρονου υπόπτου προκάλεσαν την αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό, ωθώντας τις αστυνομικές αρχές να επέμβουν γρήγορα. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το εξελισσόμενο χάος λίγο πριν από τις 7 π.μ., υπογραμμίζοντας τον ξαφνικό και ανησυχητικό χαρακτήρα των γεγονότων.

Incident outside Hainault tube station in East London early this morning... pic.twitter.com/Q7JWm96V3b