Το περιστατικό υπογραμμίζει τον συνεχή αγώνα του Ιράκ να συμβιβάσει τις παραδοσιακές του αξίες με το εξελισσόμενο τοπίο της έκφρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αγαπημένη σταρ του TikTok Om Fahad έπεσε θύμα θανάσιμου πυροβολισμού έξω από την κατοικία της στη Βαγδάτη. Ιρακινοί αξιωματούχοι ασφαλείας αποκάλυψαν ότι ένας ένοπλος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα στόχευσε την Om Fahad ενώ καθόταν στο αυτοκίνητό της στην περιοχή Zayouna την Παρασκευή (26/4).

Ο δράστης, που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί, προφανώς πλησίασε με το πρόσχημα της παράδοσης φαγητού, πιάνοντας την Om Fahad απροετοίμαστη πριν πραγματοποιήσει τη θανατηφόρα επίθεση. Ιρακινές πηγές ασφαλείας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω των πρωτοκόλλων εξουσιοδότησης των μέσων ενημέρωσης, επιβεβαίωσαν τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες γύρω από τον πρόωρο θάνατο της influencer.

Well-known Iraqi social media influencer Om Fahad, whose real name is Ghufran Sawadi, was shot and killed outside her home in Iraq https://t.co/Q3R09bwrQk pic.twitter.com/eTXcOcLZOM

Η Om Fahad έγινε γνωστή μέσω του ανάλαφρου περιεχομένου της στο TikTok, το οποίο συχνά την εμφάνιζε να χορεύει με ιρακινή μουσική με εφαρμοστή ενδυμασία. Ωστόσο, η διαδικτυακή της παρουσία προκάλεσε και διαμάχες. Τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, βρέθηκε μπλεγμένη σε νομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης έξι μηνών. Οι κατηγορίες προέκυψαν από την κοινοποίηση βίντεο που θεωρήθηκε ότι περιείχαν «άσεμνο λόγο που υπονομεύει τη σεμνότητα και τη δημόσια ηθική».

Iraqi social media star ‘Influencer’ Om Fahad was assassinated yesterday by Iranian militias of the Hashd Al Shaabi (PMF) today in Baghdad (Iraq)



She didn’t engage in politics or similar but was often attacked by these factions for her ‚liberal lifestyle‘ pic.twitter.com/BgfOBK7pMr