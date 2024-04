Το ULTIMATE EXPERIENCE για 7η χρονιά στο ISLAND, από τα Holmes Place!

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των 6 πρώτων χρόνων, το all-day event ''The Ultimate Fitness Experience @ Island'', διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά, χαρίζοντας σε όλους μια αξέχαστη εμπειρία outdoor fitness, γεμάτη δράση, ένταση, αποσυμπίεση και συγκινήσεις!

Έχοντας γίνει πλέον θεσμός στις αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις της fitness & wellness κοινότητας στην πόλη μας, το “The Ultimate Fitness Experience”, πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά, από τη Νο1 premium fitness αλυσίδα της χώρας, τα Holmes Place, την Κυριακή 21 Απριλίου 2024, στο μοναδικό “νησί” των νοτίων προαστίων, το Island Athens Riviera στη Βάρκιζα.



Μέλη των clubs και μη, συμμετείχαν σε ένα ατέλειωτο, ολοήμερο fitness party με μια πλούσια γκάμα προγραμμάτων! Τα Holmes Place, κάνοντας πράξη το motto τους “Building a Healthier World”, υποδέχθηκαν μικρούς και μεγάλους, φίλους του αθλητισμού, λάτρεις του fitness & wellbeing αλλά και influencers, προσκαλώντας και προκαλώντας τους να δοκιμάσουν τις αντοχές τους μέσα από ένα δυναμικό lineup outdoor αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως Cycling classes, Open Water Swimming, Grit, Control Your Body Alignment (CYBA), Dance classes, Sunset Yoga, PNOE Breath Analysis Tests και πολλά ακόμα δημοφιλή προγράμματα, ανάμεσα τους και το uplifting STORM by the Sea, το πρωτοποριακό και δυναμικό bootcamp HIIT workout σε μια exclusive έκδοση με Live DJ Set δίπλα στη θάλασσα.

Πολύτιμοι συνεργάτες και αρωγοί της διοργάνωσης ήταν:

Το Arla Protein με την πρωτοποριακή προϊοντική του σειρά, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος, υπέροχη γεύση και χαμηλά λιπαρά

με την πρωτοποριακή προϊοντική του σειρά, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος, υπέροχη γεύση και χαμηλά λιπαρά Η Melissa με τα πεντανόστιμα ζυμαρικά της σειράς «Melissa Χρυσή επιλογή» & «Melissa Boost»

με τα πεντανόστιμα ζυμαρικά της σειράς «Melissa Χρυσή επιλογή» & «Melissa Boost» Η Avra που ξεδίψασε όλους τους παρευρισκόμενους

που ξεδίψασε όλους τους παρευρισκόμενους Η Holland & Barret με γευστικά shakes & σνακ πρωτεΐνης στοχευμένα για μετά την άσκηση, αλλά και δροσιστικά ροφήματα ευεξίας

με γευστικά shakes & σνακ πρωτεΐνης στοχευμένα για μετά την άσκηση, αλλά και δροσιστικά ροφήματα ευεξίας To Powerade που πρόσφερε την απαραίτητη ενυδάτωση

που πρόσφερε την απαραίτητη ενυδάτωση Η Wild Souls με τα απόλυτα φυσικά βούτυρα ξηρών καρπών & σουσαμιού

με τα απόλυτα φυσικά βούτυρα ξηρών καρπών & σουσαμιού Η Kawacom , με το specialty Ipanema Espresso 100% Arabica

, με το specialty Ipanema Espresso 100% Arabica Η Samsung με το ευρύ φάσμα ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών υψηλής τεχνολογίας

με το ευρύ φάσμα ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών υψηλής τεχνολογίας Η Καραντινός με τα ολόφρεσκα φρούτα.

Με μεγάλη ανυπομονησία και ενθουσιασμό, όλοι οι συμμετέχοντες, ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 2025, στο 8ο Ultimate Fitness Experience, ανυπομονώντας να ζήσουν, ξανά, μοναδικές στιγμές χαράς και εκτόνωσης μέσα από τις outdoor fitness & wellness δραστηριότητες που προσφέρουν τα Holmes Place Clubs.