Θρασύτατοι κλέφτες έβαλαν στο στόχαστρο «σοκολατένιο θησαυρό»: Ξέφυγαν με χιλιάδες Kinder Bueno

Αστυνομικοί στη βιομηχανική περιοχή Gillibrands έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν κλέφτες που άρπαξαν χιλιάδες Kinder Bueno.

Σε μια τολμηρή ληστεία που θυμίζει χολιγουντιανό μπλοκμπάστερ, οι κλέφτες κατάφεραν πλήγμα στους απανταχού λάτρεις των γλυκών, καθώς διέφυγαν με σοκολάτες Kinder Bueno αξίας 134.000 λιρών από μια βιομηχανική περιοχή. Η τολμηρή ληστεία, που εκτελέστηκε με ακρίβεια και ταχύτητα, άφησε τις αρχές να αγωνίζονται να συλλάβουν τους ενόχους και να ανακτήσουν τα κλεμμένα αγαθά.

Σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας του Lancashire, η θρασύτατη κλοπή εκτυλίχθηκε στη βιομηχανική περιοχή Gillibrands στο Skelmersdale του Lancashire. Κάτω από τον μανδύα της νύχτας, οι δράστες έκαναν ελιγμούς με ένα φορτηγό στις εγκαταστάσεις, όπου έδεσαν γρήγορα ένα ρυμουλκούμενο φορτωμένο με δεκάδες χιλιάδες μπάρες Kinder Bueno. Με το παράνομο φορτίο τους εξασφαλισμένο, οι κλέφτες κατάφεραν να ξεφύγουν.

Police searching for thieves who stole £134,000 worth of Kinder Buenohttps://t.co/cKddrsZfNd