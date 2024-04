Άγριο επεισόδιο σε πτήση Εδιμβούργο-Αττάλεια: Οπαδός της Σέλτικ χτύπησε αστυνομικό και πλήρωμα (vid)

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου και προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην πτήση.

Επεισοδιακή ήταν η πτήση της EasyJet από το Εδιμβούργο στην Αττάλεια. Συγκεκριμένα, συνέβη άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε επιβάτη, αστυνομικό και το πλήρωμα.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο επιβάτης, ο οποίος φορούσε φανέλα της Σέλτικ, φαίνεται να χτυπάει τον Τούρκο αστυνομικό και να τσακώνεται με το πλήρωμα.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου και όπως φαίνεται στο βίντεο, προσπαθεί να περάσει μπροστά από τα μέλη του πληρώματος, ενώ εκείνα επιχειρούν να τον κρατήσουν στη θέση του.

A disorderly Celtic Football Club fan has been filmed punching flight attendants and police on board an easyJet flight from Edinburgh to Turkey.



Shocking footage shows police and multiple people attempting to subdue the man, who then lunges and begins throwing punches. #9News pic.twitter.com/lVEvIC17vw