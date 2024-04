Η στιγμή που φύλακας πάρκου τρέχει πανικόβλητος: Αρκούδα τον έχει πάρει στο κυνήγι (vid)

Αντιμέτωπος με μια αρκούδα ήρθε ένας φύλακας ζωολογικού κήπου για να ξεκινήσει μια τρελή καταδίωξη.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα πλάνα από ζωολογικό κήπο στο Σαν Φρανσκίσκο των ΗΠΑ, όπου ένας φύλακας τρέχει πανικόβλητος για να γλιτώσει από μια μαινόμενη αρκούδα.

Ο φύλακας πίστεψε ότι είχε κλειδώσει την πόρτα από το κλουβί στο οποίος βρισκόταν μια αρκούδα γκρίζλι. Ωστόσο, η κλειδαριά δεν είχε πιάσει και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο υπάλληλος του πάρκου άκουσε βήματα.

Όταν γύρισε με έκπληξη είδε την αρκούδα να είναι πίσω του και να τον κοιτάζει. Η κάμερα του ζωολογικού κήπου έχει πιάσει τη στιγμή που η αρκούδα έχει πάρει στο κυνήγι τον φύλακα, ο οποίος τρέχει πανικόβλητος για να γλιτώσει.

Για καλή του τύχη, βρήκε μια ασφαλή περιοχή και κατάφερε να γλιτώσει από την αρκούδα. Λίγο αργότερα η αρκούδα επέστρεψε στο κλουβί της, με τον φύλακα να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

A grizzly bear chase. A dead penguin. Behind the scenes, the S.F. Zoo is in turmoil over safety.



