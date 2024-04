Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ «χτύπησε» το Ιράν, ασφαλείς οι πυρηνικές εγκαταστάσεις (vid)

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν σύμφωνα με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επιδρομή στο Ιράν σε ανταπόδοση για την ιρανική επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας το σαββατοκύριακο με εκατοντάδες drones και πυραύλους, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Τα ABC News, CBS και CNN, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν σε επιχείρηση για την οποία είχε ενημερωθεί η αμερικανική κυβέρνηση. Το NBC διευκρίνισε πως δεν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή.

🚨 BREAKING: IRAN CLEARS AIRSPACE AFTER ISRAELI STRIKE



Iran has promised an intense and brutal response to any attack on Iranian soil by Israel.



Tonight, multiple reports and U.S. officials have confirmed that the IDF has hit a site inside of Iran.



Moments later, Iran cleared… https://t.co/NAdMHqQ4pZ pic.twitter.com/9doY6ZTqOJ