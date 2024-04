TIME: Πέντε αθλητές στη λίστα των 100 ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή

Πέντε αθλητές είναι στη λίστα με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο το 2024 στη κατάταξη του γνωστού εντύπου

Ο οδηγός της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, ο παίκτης του NFL, Πάτρικ Μαχόουμς και τρεις ακόμη αθλητές βρίσκονται στη λίστα του περιοδικού TΙΜΕ, με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, για το 2024.

Συγκεκριμένα, μαζί με τους Μαξ Φερστάπεν και Πάτρικ Μαχόουμς, βρίσκονται και η ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ισπανίας, Τζένι Ερμόσο, ο αρχηγός του ράγκμπι της Νότιας Αφρικής Σίγια Κολίσι και παίκτρια του WNBA, Άτζα Γουίλσον.

Πιο αναλυτικά, το περιοδικό TIME αποκάλυψε σήμερα την ετήσια λίστα του με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Το ειδικό τεύχος έχει 4 εξώφυλλα σε όλο τον κόσμο, με το καθένα αφιερωμένο ένα πρόσωπο του TIME 100 για το 2024. Καλλιτέχνες, εμβληματικά πρόσωπα, τιτάνες και πρωτοπόροι, ηγέτες και εφευρέτες περιλαμβάνονται στη λίστα με περιγραφές από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τη ρόκερ Πάτι Σμιθ.

The 2024 #TIME100 is here.



Introducing our list of the 100 most influential people in the worldhttps://t.co/DQApCxZRoZ