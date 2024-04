Το παλαιότερο τζιν της Levi's πουλήθηκε σε δημοπρασία για χιλιάδες ευρώ και όλοι ρωτούν το ίδιο πράγμα (vid)

Το τζιν που θεωρείται ως το παλαιότερο γνωστό ζευγάρι Levi's πουλήθηκε για 100.000 δολάρια στο Durango Vintage Festivus

Ένα παλιό τζιν της Levi's τράβηξε αμέσως την προσοχή του κόσμου όταν πουλήθηκε σε δημοπρασία για 100.000 δολάρια, με τους χρήστες τους διαδικτύου να σαστίζουν και έχουν όλοι το ίδιο ερώτημα.

Το θέμα είναι ότι δεν επρόκειτο για ένα οποιοδήποτε παλιό μεταχειρισμένο τζιν παντελόνι. Στην πραγματικότητα, ίσως είναι το παλαιότερο παντελόνι Levis που έχει πωληθεί σε δημοπρασία, καθώς πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε το 1873.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Levi Strauss & Co δεν πιστοποίησε την αυθεντικότητα του τζιν, αλλά ο αγοραστής ήταν προφανώς αρκετά σίγουρος για την αυθεντικότητα του παντελονιού ώστε να ξοδέψει χιλιάδες δολάρια γι' αυτό.

Πριν πωληθεί σε δημοπρασία, το τζιν ανήκε στον συλλέκτη vintage μόδας Brit Eaton - τον ίδιο άνθρωπο που διευθύνει το Durango Vintage Festivus- το ετήσιο φεστιβάλ vintage μόδας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το κάτω μέρος ενός από τα πόδια είναι σκισμένο και κουρελιασμένο, φαίνεται βρώμικο σε ορισμένα σημεία και ξεθωριασμένο σε άλλα. Όλα αυτά μαζί τα καθιστούν πολύ χειρότερης ποιότητας από τα καινούργια Levis που μπορεί κάποιος να αγοράσει σήμερα.

Παρόλα αυτά, ο αγοραστής προφανώς ήθελε να έχει το τζιν για τον εαυτό του, αφήνοντας πολλούς ανθρώπους να αναρωτιούνται: γιατί;

«Που θα το χρησιμοποιήσει ο αγοραστής;», έγραψε ένας περίεργος χρήστης του X αφού άκουσε για την πώληση, ενώ ένας άλλος επανέλαβε: «Τι θα το κάνει ο αγοραστής;».

The oldest Levi jeans from 1873 auctioned off for $100,000 pic.twitter.com/RfiGH35Znl