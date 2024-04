Σκηνές χάους στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας: Κλωτσομπουνίδια και γενική σύρραξη σε live μετάδοση (vid)

Άγριες συγκρούσεις μεταξύ βουλευτών του γεωργιανού κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της εξέτασης του νομοσχεδίου για τους ξένους πράκτορες

Απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας καθώς την ώρα που πραγματοποποιούσε την ομιλία του ομιλητής ένας άλλος βουλευτής έτρεξε προς το μέρος του και τον γρονθοκόπησε με αδιανόητη μανία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, εικόνες χάους υπήρξαν μετά από αυτό το περιστατικό , με τον Πρόεδρο της Βουλής να παρακολουθεί ξαφνιασμένος και έντρομος τα όσα γίνονταν μπροστά στα μάτια του.

Ο άγριος ξυλοδαρμός συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από τον ιστότοπο της Νομοθετικής Συνέλευσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης, Aleko Elisashvili, επιτέθηκε στον εκτελεστικό γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, τον βουλευτή Mamuku Mdinaradze.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης:

BREAKING: Chaotic scenes from Georgia parliament during the consideration of the law on foreign agentspic.twitter.com/t7QAPvJ0nE