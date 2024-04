Χάος στη Γεωργία: Η αστυνομία κάνει χρήση δακρυγόνων και σφαιρών από καουτσούκ εναντίον διαδηλωτών (vid)

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τρίτη εβδομάδα κατά ενός αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου που υπονομεύει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της χώρας

Η αστυνομία της Γεωργίας έκανε χρήση βίας σήμερα εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών στο Τμπιλίσι, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τρίτη εβδομάδα για να διαμαρτυρηθούν κατά ενός αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου, το οποίο κατήγγειλαν οι Βρυξέλλες ότι υπονομεύει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της χώρας.

Αστυνομικοί της μονάδας καταστολής των ταραχών επενέβησαν, χωρίς προειδοποίηση, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σφαιρών από καουτσούκ και αντλιών νερού χτυπώντας και συλλαμβάνοντας δεκάδες ανθρώπους. Στόχος της αστυνομικής επιχείρησης ήταν να απωθήσει τους διαδηλωτές που βρίσκονταν έξω από το κοινοβούλιο και διαμαρτύρονταν κατά του νομοσχεδίου για τους "ξένους πράκτορες", το οποίο έχει καταγγελθεί από την αντιπολίτευση και τα δυτικά κράτη ως αυταρχικό.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι είδε την αστυνομία να εκτοξεύει δακρυγόνα χωρίς καμιά προειδοποίηση και να μεταφέρει αντλίες νερού.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν επανειλημμένα διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν αυγά και μπουκάλια ως απάντηση.

Αφού υποχώρησαν μετά την επίθεση της αστυνομίας, ορισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν και παρέμειναν στο σημείο παρά τις εντολές να διαλυθούν.

Despite the dispersal of the protest new group of protesters just joined the demonstration. The motorcycles followed.#NoToRussianLaw #Georgia 🇬🇪 pic.twitter.com/0thrznq2nA