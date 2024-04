Αναφορές για επίθεση του Ιράν με drones στο Ισραήλ: Τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή (vid)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κλείνει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ.

Τεταμένη είναι η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αναφορές Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με τουλάχιστον 50 drones τα οποία αναμένεται να φτάσουν εντός ορισμένων ωρών στο Ισραήλ.

🚨#BREAKING: The attack by the Islamic Republic of Iran has begun. According to a U.S. official, in the first wave, between 50 and 100 suicide drones have been launched by Iran against Israel

Το Ιράν κλιμάκωσε τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή με αναφορές για επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον του Ισραήλ, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios. Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μια τέτοια επίθεση υποδηλώνει μια στρατηγική στροφή στις σύγχρονες πολεμικές τακτικές, καθώς αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα είναι ικανά να καλύψουν σημαντικές αποστάσεις σε διάστημα αρκετών ωρών.

It is confirmed that more than 100 drones are on their way to #Israel from #Iran.

Η επίθεση έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, οι οποίες επιδεινώθηκαν από τα πρόσφατα γεγονότα στη Συρία. Την περασμένη εβδομάδα, επτά μέλη του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), συμπεριλαμβανομένων δύο στρατηγών, σκοτώθηκαν στη Δαμασκό, προκαλώντας απειλές για αντίποινα από την Τεχεράνη.

BREAKING: IRAN LAUNCHES ATTACK AGAINST ISRAEL BY LAUNCHING DRONES

Source: Axios



Source: Axios



(Image is illustrative) pic.twitter.com/E9X5htEz1q — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 13, 2024

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) σχετικά με την αναφερόμενη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η απουσία επίσημης δήλωσης αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από το περιστατικό και τις πιθανές επιπτώσεις του στην περιοχή.

BREAKING: Iran has launched a batch of Shahed drones towards israel, video shows them flying over southeastern Iraq.

Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις αμυντικές δυνάμεις παγκοσμίως. Η ικανότητά τους να εκτελούν πλήγματα ακριβείας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο για το ανθρώπινο προσωπικό, τα έχει καταστήσει προτιμώμενο εργαλείο για διάφορους δρώντες σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η διάδοση της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών εγείρει επίσης ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης και τη δυσκολία απόδοσης επιθέσεων σε συγκεκριμένους δρώντες.

BREAKING: Israeli media says Iran launched dozens of drones toward Israel.



More to follow on https://t.co/8g7t94bB9u pic.twitter.com/V6emxpS8Ea — DW News (@dwnews) April 13, 2024

Η κατάσταση υπογραμμίζει την πολύπλοκη δυναμική που διαδραματίζεται στη Μέση Ανατολή, όπου οι μακροχρόνιες αντιπαλότητες και οι συγκρούσεις δι' αντιπροσώπων συχνά τροφοδοτούν την αστάθεια και τη βία. Καθώς οι εντάσεις παραμένουν και η απειλή περαιτέρω εχθροπραξιών ελλοχεύει, η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει το επείγον καθήκον της αποκλιμάκωσης των εντάσεων και της προώθησης του διαλόγου για την αποτροπή μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης της σύγκρουσης.