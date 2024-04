«Τρέξτε, κάποιος μαχαιρώθηκε»: Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης στο Σίδνεϊ (vid)

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η επίθεση δεν φέρεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε τεράστιο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε αυτό και άρχισε να επιτίθεται με μαχαίρι αδιακρίτως στον κόσμο.

Έξι άνθρωποι, πέντε γυναίκες και ένας άνδρας, έπεσαν νεκροί, ενώ εκατοντάδες άλλοι άρχισαν να εγκαταλείπουν αλλόφρονες το σημείο, πολλοί κρατώντας παιδιά στα χέρια και άλλοι κλαίγοντας.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε στο αχανές εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction, το οποίο ήταν κατάμεστο από κόσμο που έκανε τις αγορές του το απόγευμα του Σαββάτου (13/4). Εικόνες από κάμερες ασφαλείας του εμπορικού κέντρου κατέγραψαν έναν άντρα να τρέχει στον χώρο με ένα μαχαίρι στο χέρι, και ανθρώπους να προσπαθούν να διαφύγουν. Πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε αποθήκες και καταστήματα.

«Μας φώναξαν “τρέξτε, τρέξτε, κάποιος μαχαιρώθηκε. Ο δράστης περπατούσε ήρεμα, λες και αγόραζε παγωτό σε πάρκο. Κι έπειτα ανέβηκε τις κυλιόμενες σκάλες. Μέσα σε περίπου ένα λεπτό ακούσαμε πυροβολισμούς» περιγράφει μάρτυρας στο ABC Αυστραλίας.

Η αστυνομία κλήθηκε περί τις 15:30 τοπική ώρα, αποκλείοντας την περιοχή και καλώντας τους πολίτες να απόσχουν από το σημείο.

Οκτώ άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Σίδνεϊ, μεταξύ τους και ένα μωρό εννέα μηνών το οποίο χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού, που προσπάθησε να το προστατεύσει από τον ένοπλο, υπέκυψε στα τραύματά της.

«Εδρασε μεμονωμένα ο 40χρονος»

Ο δράστης, ένας 40χρονος άνδρας γνωστός στις αρχές που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί επίσημα από την αστυνομία, έπεσε νεκρός από τα πυρά της Αστυνομίας.

Καθοριστική φέρεται να ήταν η επέμβαση μιας γυναίκας αστυνομικού που, σύμφωνα με την Αστυνομία του Σίδνεϊ, κατάφερε να εξουδετερώσει τον δράστη, παρότι εκείνος την απειλούσε με το μαχαίρι του.

Η αξιωματικός «επέδειξε τεράστιο θάρρος και γενναιότητα» δήλωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας για την γυναίκα αστυνομικό. «Αν δεν πυροβολούσε, ο δράστης θα συνέχιζε να μαχαιρώνει και δεν ξέρω πόσα ακόμα θα ήταν τα θύματα» δήλωσε άλλος μάρτυρας στο 7News.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η επίθεση δεν φέρεται να σχετίζεται με τρομοκρατία. Πιστεύεται πως ο δράστης έδρασε μεμονωμένα, αν και προσώρας δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του.

«Ήταν μια απεχθής πράξη βίας, που στόχευε αδιακρίτως αθώους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν ένα συνηθισμένο Σάββατο να κάνουν τα ψώνια τους» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επιβεβαιώνοντας πως ο επιτιθέμενος έδρασε μόνος του.

Η Αυστραλία έχει μια από τις αυστηρότερες νομοθεσίες για την κατοχή όπλων και μαχαιριών. Επιθέσεις όπως η σημερινή είναι εξαιρετικά σπάνιες στη χώρα. Τον Νοέμβριο του 2018 ένα άτομο οπλισμένο με μαχαίρι σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δύο σε δρόμο της Μελβούρνης πριν πέσει νεκρό από τα πυρά της αστυνομίας. Την ευθύνη για το έγκλημα αυτό ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.