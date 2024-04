Μακελειό με νεκρούς και τραυματισμένο μωρό στο Σίδνεϊ: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο (vid)

Ανατριχίλα προκαλούν οι σκηνές σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, όταν ένας άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ανυποψίαστους πολίτες. (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Χάος επικράτησε στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν ένας άντρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε ανυποψίαστους πολίτες, με τα βίντεο από την στιγμή της επίθεσης να σοκάρουν.

Ο δράστης εισέβαλε στο εμπορικό κέντρο και ξεκίνησε να μαχαιρώνει τον κόσμο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους είναι ένα μωρό 9 μηνών.

One man has been shot dead by police after multiple people have been taken to hospital with stab wounds, including a 9-month-old baby, following the attacks earlier today at Bondi Junction's Westfield shopping centre.

pic.twitter.com/p929OZ00BV