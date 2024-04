Joker 2: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer και έκανε ρεκόρ προβολών (vid)

Το Joker: Folie à Deux θα είναι η μόνη ταινία της DC που θα κυκλοφορήσει το 2024 και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο.

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer από το πολυαναμενόμενο sequel της ταινίας Joker με πρωταγωνιστές τους Joaquin Phoenix και Lady Gaga που θα βγει στις αίθουσες στις 4 Οκτωβρίου 2024.

Το κλιπ του Joker: Folie à Deux που ξεπέρασε μέσα σε 6 ώρες τις 3,5 εκατ. προβολές στο YouTube, δείχνει τον Τζόκερ να περπατάει στους σκοτεινούς διαδρόμους του Arkham Asylum και να συναντάει τη Χάρλεϊ Κουίν.

Στην πρώτη ατάκα ως Χάρλεϊ Κουίν, η Lady Gaga λέει: «Δεν είμαι τίποτα. Δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, όπως έχεις κάνει εσύ» κι αμέσως παριστάνει πως πυροβολεί το κεφάλι της με τα χέρια της.

Στη συνέχεια οι δύο πρωταγωνιστές τρέχουν στους δρόμους του Μανχάταν κι ονειρεύονται να χορέψουν μπροστά στο φεγγαρόφως ενώ ακούγεται το τραγούδι What The World Needs Now Is Love. Όταν ο 'Αρθουρ Φλεκ/Τζόκερ καλείται να απαντήσει στην ερώτηση «Τι άλλαξε;» εκείνος απαντά: «Θα σου πω τι άλλαξε, δεν είμαι πια μόνος».

Το τρέιλερ κλείνει με την ηρωίδα που υποδύεται η Lady Gaga να επισκέπτεται τον Τζόκερ στο άσυλο.