Εκπτώσεις PlayStation Store: Red Dead Redemption 2, God of War και άλλα

Οι εκπτώσεις του PlayStation Store συνεχίζονται

Οι εορταστικές προσφορές και εκπτώσεις του PlayStation Store συνεχίζονται και η Sony ανανέωσε το περιεχόμενο για να βάλει ακόμη περισσότερα games.

Το νέο κύμα περιλαμβάνει και πάλι παιχνίδια τόσο από τα studios της ίδιας της εταιρείας, όσο και από τρίτους συνεργάτες και μέσα σε αυτά βλέπουμε κυκλοφορίες όπως τα UFC 5 Deluxe Edition, Red Dead Redemption 2 και Suicide Squad: Kill the Justice League, αλλά και God of War Ragnarok.

Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές από το κεντρικό μενού της κονσόλας σας και το PlayStation Store ή μέσα από τον browser σας μπαίνοντας εδώ (και αφού συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας).

Οι προσφορές λήγουν στις 25 Απριλίου και μπορείτε να βρείτε τίτλους όπως:

Cyberpunk 2077: €29,99

EA Sports FC 24 Ultimate Edition: €43,99

Ghost of Tsushima Director’s Cut: €39,99

God of War Ragnarok: €49,59

GTA V: €19,79

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: €29,99

Star Wars Jedi Survivor Deluxe Edition: €49,99

Suicide Squad Kill the Justice League: €39,99

WWE 2K24: €59,49